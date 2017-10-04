Стрелок из Лас-Вегаса вел огонь по людям в течении девяти минут

64-летний пенсионер Стивен Пэддок, открывший стрельбу по людям в Лас-Вегасе в минувший понедельник, вел огонь по толпе в течении девяти минут. Как сообщил шериф городского округа Лжозеф Ломбардо, до этого в течении нескольких дней стрелок, живший в городке Мескит, штат Невада, установил в своем номере в гостинице Mandalay Bay несколько видеокамер.

Эти записи, как и съемки с 67 носимых камер, которые были у полицейских, участвовавших в операции, сейчас изучают следователи.

«Помимо этого, мы отсматриваем съемки, сделанные камерами, установленными в районе, где произошла трагедия», - пояснил шериф.

Стивен Пэддок открыл огонь во время ночного концерта кантри-музыки из окна своего номера на 32-м этаже гостиницы. В результате прогибли 59 человек, более 525 получили ранения различной степени тяжести. Стрелок покончил с собой, когда полиция начала взламывать дверь номера.