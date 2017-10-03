Госдепартамент опроверг обвинения в захвате российской собственности

Госдепартамент США во вторник опроверг заявления российского министерства иностранных дел, сообщившего ранее, что американские официальные лица взломали входные двери в здании консульства РФ в Сан-Франциско, полностью «захватив» здание.

По словам официальной представительницы дипломатического ведомства Хизер Нойерт, американские сотрудники не «захватывали» строение, а проводили обычную проверку для того, чтобы убедиться, что здание генконсульства полностью освободили от личных вещей, а все россияне, проживавшие в нем, покинули объект.

В конце августа этого года Госдепартамент заявил, что в соответствии с принципами «паритета», на котором ранее настаивала российская сторона, Вашингтоне принял решение закрыть дипломатические объекты, принадлежащие РФ в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке.

При этом было объявлено, что после закрытия Генкосульства в Сан-Франциско, российские дипломаты могут продолжать использовать жилые помещения в здании до 1 октября этого года.

Как заявила Хизер Нойерт, уже после наступления этого срока представители службы безопасности Госдепартамента и офиса по взаимодействию с иностранными диппредставительствами вошли на территорию российской дипломатической миссии.

«Они просто прошли (по территории), все осмотрев, - заявила она. – Нам нужно было убедиться, что там больше не живут люди».