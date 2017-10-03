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Министр обороны Эстонии: Присутствие войск НАТО – одна из реалий эстонской жизни

Министр обороны Эстонии: Присутствие войск НАТО – одна из реалий эстонской жизни
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Юри Луйк – о потенциале эстонской армии, планах союзников и председательстве Эстонии в ЕС

На территории Эстонии в эти дни проходят маневры с участием британских военнослужащих. 800 британских военнослужащих несут службу в Эстонии в составе ротационных батальонов НАТО. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мей посетила расквартированных в стране британских солдат и заявила о приверженности своей страны сохранению европейской безопасности.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк рассказал автору и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко, как население республики воспринимает регулярные учения войск НАТО и оценил результаты российско-белорусских учений «Запад -2017».

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

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