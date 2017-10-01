В Москве задержаны участники акции против цензуры в российском YouTube

В Москве на акции против цензуры в российском сегменте видеохостинга YouTube задержаны более 20 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Там полиция в происходящее не вмешивалась. Организаторами несогласованных митингов выступили активисты движения "Артподготовка". Они утверждают, что сотрудники российского YouTube "под надуманными предлогами" удаляют каналы и видеоролики оппозиционных блогеров, а также способствуют "накруткам в провластных каналах".

В июле с жалобой на российское отделение YouTube к американским основателям видеохостинга обратился популярный российский видеоблогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead). Он утверждает, что российский YouTube, ссылаясь на правила о недопустимости проявления ненависти, "намеренно уничтожает" каналы, которые критикуют Кремль. Прокремлевские ролики, нарушающие правила видеохостинга, остаются незаблокированными. В американской компании Google, которой принадлежит YouTube, отказались комментировать заявление Иванова.