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Кто придумал слово «стиляга»?

Кто придумал слово «стиляга»?
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Как в Советском Союзе преследовали молодежь за внешний вид, музыку и танцы? «Голос Америки» продолжает проект «Тлетворное влияние Запада», посвященный 70-летию начала кампании по борьбе с космополитизмом.

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