США направили на Пуэрто-Рико 10 тысяч специалистов

Представители Белого дома сообщают, что федеральные власти направили 10 тысяч специалистов, включая 7 тысяч военнослужащих, на помощь американской территории Пуэрто-Рико. Остров сильно пострадал в результате мощного урагана «Мария», обрушевшегося 17 сентября.

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, на борту которого можно разместить тысячу пациентов, отправляется со своей базы в штате Вирджиния к берегам Пуэрто-Рико в пятницу 29 сентября.

Советник по вопросам национальной безопасности Том Боссерт сообщил, что в настоящее время на острове функционируют 44 больницы – из всех существующих 69-ти медицинских центров.

Пентагон назначил генерал-лейтенанта Джеффри Бьюкенена ответственным за организацию работы по ликвидации последствий урагана на Пуэрто-Рико.

Критики обвиняют администрацию Трампа в недостаточно оперативном реагировании на кризис. «Мария» разрушила многие здания, дороги, системы коммуникации и почти уничтожила старую энергосистему острова.

Накануне Боссерт выступил в защиту администрации, и, в частности, ее действий в течении восьмидневного периода с момента объявления режима чрезвычайной ситуации на Пуэрто-Рико до назначения руководителя, который будет отвечать за организацию восстановительных работ на острове.