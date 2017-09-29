Линки доступности

Языки
Новости

США направили на Пуэрто-Рико 10 тысяч специалистов

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort

Президента Трампа критикуют за недостаточно быстрое реагирование на трагическую ситуацию на острове после урагана «Мария»

Представители Белого дома сообщают, что федеральные власти направили 10 тысяч специалистов, включая 7 тысяч военнослужащих, на помощь американской территории Пуэрто-Рико. Остров сильно пострадал в результате мощного урагана «Мария», обрушевшегося 17 сентября.

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, на борту которого можно разместить тысячу пациентов, отправляется со своей базы в штате Вирджиния к берегам Пуэрто-Рико в пятницу 29 сентября.

Советник по вопросам национальной безопасности Том Боссерт сообщил, что в настоящее время на острове функционируют 44 больницы – из всех существующих 69-ти медицинских центров.

Пентагон назначил генерал-лейтенанта Джеффри Бьюкенена ответственным за организацию работы по ликвидации последствий урагана на Пуэрто-Рико.

Критики обвиняют администрацию Трампа в недостаточно оперативном реагировании на кризис. «Мария» разрушила многие здания, дороги, системы коммуникации и почти уничтожила старую энергосистему острова.

Накануне Боссерт выступил в защиту администрации, и, в частности, ее действий в течении восьмидневного периода с момента объявления режима чрезвычайной ситуации на Пуэрто-Рико до назначения руководителя, который будет отвечать за организацию восстановительных работ на острове.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG