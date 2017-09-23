В Донецке совершено покушение на одного из лидеров сепаратистов

Власти самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сообщили о покушении на «министра доходов и сборов" Александра Тимофеева. По данным российских СМИ, в Донецке был взорван его автомобиль. В результате взрыва пострадали восемь человек.



Источник в правоохранительных органах так называемой "ДНР" сообщил агентству РИА "Новости", что Тимофеев находится в критическом состоянии. При этом в "министерстве доходов и сборов" утверждают, что он "жив-здоров". По данным агентства "Интерфакс", в центре Донецка произошло два взрыва, место происшествия оцеплено.

По данным портала «Донбасс.Реалии» , Александр Тимофеев принимал участие в вооруженных действиях на востоке Украины и занимался торговлей углем. В 2016 году в Подмосковье был застрелен лидер пророссийского украинского движения "Оплот" Евгений Жилин. Одним из возможных мотивов называли конкуренцию за распределение денежных потоков от продажи угля из Донбасса в России и на Украине.



В феврале в Донецкой области в результате взрыва погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". В октябре 2016 года был убит один из лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Арсен Павлов по прозвищу Моторола.