В Симферополе оглашен приговор журналисту Николаю Семене

В аннексированном Крыму судья Железнодорожного районного суда Симферополя Наталья Школьная огласила приговор журналисту Николаю Семене, обвиняемому в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Семена признан виновным и приговорен к двум с половиной годам условно с испытательным сроком и запретом заниматься любой публичной деятельностью.

Обвинение было предъявлено журналисту за статью на сайте проекта Радио Свобода «Крым Реалии», где Семена положительно оценивает энергоблокаду полуострова, которая была организована украинскими националистами в сентябре 2015 года. Позиция Семены была расценена следствием как сепаратизм. Судебный процесс длился полгода.

Кроме Семены, обвинения выдвинуты в Крыму еще нескольким журналистам, успевшим покинуть полуостров до начала судебного преследования. Аналогичные обвинения предъявлены также главе крымско-татарского Меджлиса Рефату Чубарову и зампреду Ильми Умерову, приговор которым будет оглашен 27 сентября в Симферопольском районном суде.