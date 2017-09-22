В Москве открывается «аллея» с бюстами Сталина и Ленина

В Москве в пятницу официально открывается так называемая «Аллея правителей» с бюстами советских вождей, включая Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мероприятие организует Российское военно-историческое общество, в церемонии участвует министр культуры России Владимир Мединский.

В композицию, помимо Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит прижизненный бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

У бюстов вождей активистка провела одиночный пикет, развернув плакат со стихотворением Анны Ахматовой «Защитникам Сталина». Об этом сообщает издание «Медуза».

В июне этого года из-за мемориальной доски Сталину, установленной в Московской государственной юридической академии, ряды ее профессоров покинул адвокат Генри Резник. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал демонтировать доску.

В последние годы в России растет количество людей, позитивно относящихся к Иосифу Сталину. Открываются музеи Сталина, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах невинных жертв. Согласно недавнему опросу «Левада-центра», Сталин вновь возглавил рейтинг самых выдающихся людей в мировой истории.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 62 процента россиян выступают «за повсеместное увековечивание успехов Сталина» и примерно такое же число опрошенных (65%) категорически против установки знаков, сообщающих о его «неудачах и преступлениях».