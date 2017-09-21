Трамп и Порошенко удовлетворены быстрым ростом товарооборота между двумя странами

Президент США Дональд Трамп встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Петром Порошенко. Общаясь с журналистами перед началом переговоров с украинским лидером, Трамп затронул ситуацию на Пуэрто-Рико. «Пуэрто (-Рико) абсолютно разрушен», – сказал президент, подчеркнув, что пострадавшей от урагана «Мария» заморской территории США будет оказана вся возможная помощь. «Мы будем работать вместе с губернатором и народом Пуэрто-Рико», – заявил президент Трамп.

Трамп также подтвердил журналистам, присутствовавшим перед началом двухсторонних переговоров, что он собирается посетить Пуэрто-Рико.

Петр Порошенко обратил внимание, что товарооборот между Соединенными Штатами и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза в результате реализации нового экономического соглашения и Киев привествует приход новых американских компаний на украинский рынок, что способствует созданию сотен тысяч рабочих мест в обеих странах. В свою очередь президент Трамп отметил, что эти американские компании видят в Украине «огромный потенциал» и следует оказывать им поддержку.

Отвечая на вопрос прессы о потребности Киева в дополнительной американской военной помощи, Порошенко назвал «великолепным» сотрудничество двух стран в сфере безопасности и обороны, добавив, что «определенно, мы очень довольны этим».