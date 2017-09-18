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Журналист Голоса Америки Александр Герасимов взял интервью у бывшего Посла Российской Федерации в Южной Корее

Журналист Голоса Америки Александр Герасимов взял интервью у бывшего Посла Российской Федерации в Южной Корее
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Георгий Кунадзе рассказывает об истории создания ракетно-ядерного оружия в КНДР, дает советы президенту США Трампу и делает прогнозы на развитие военной ситуации на Дальнем Востоке.

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