Журналист Голоса Америки Александр Герасимов взял интервью у бывшего Посла Российской Федерации в Южной Корее

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4033400.html
Георгий Кунадзе рассказывает об истории создания ракетно-ядерного оружия в КНДР, дает советы президенту США Трампу и делает прогнозы на развитие военной ситуации на Дальнем Востоке.
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