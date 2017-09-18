Тиллерсон и Лавров встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН

Собеседники обсудили ситуацию в Сирии и договорились о продолжении Женевского процесса
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в воскресенье вечером в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в специальном коммюнике сообщила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
«Стороны вновь выразили приверженность процессу устранения конфликтных ситуаций в ходе военных операций в Сирии, сокращению уровня насилия и созданию условий для продвижения Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», – говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.
Гражданская война в Сирии и вооруженный конфликт на востоке Украины по-прежнему являются главными раздражителями в американо-российских отношениях. Войска Башара Асадаиспользуют химическое оружие против гражданского населения.
Вашингтон требует, чтобы Асад покинул свой пост. Москва заявляет, что Асад – законно избранный глава государства. После того, как Россия начала оказывать Асаду военную помощь, правительственные войска Сирии одержали ряд побед над силами оппозиции.
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