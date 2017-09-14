Активисты SERB просят суд запретить предвыборную кампанию Навального

Лидер прокремлевской радикальной группировки SERB Игорь Бекетов и активист Игорь Брумель подали иск к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием запретить ему вести предвыборную кампанию и агитацию. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Иск принял Люблинский районный суд Москвы. По мнению Брумеля, проводя агитацию, Навальный создает "нервозность в России и в Москве". Он также обвинил Навального в том, что привлекая молодых людей и обещая им юридическую поддержку, оппозиционер, по словам Брумеля, "подставляет" их.

14 сентября в Люблинском суде Москвы прошло досудебное слушание другого иска, который Бекетов и Брумель подали к Навальному в августе. Они потребовали от оппозиционера по миллиону рублей в качестве "компенсации морального вреда" за проведение в столице антикоррупционной акции 12 июня. Участники несогласованного митинга, по мнению истцов, устроили в Москве "массовые беспорядки" и задели чувства граждан, которые пришли на праздник в День России.

Активисты группировки SERB известны нападениями на гражданских активистов. Сторонники именного этого радикального движения, предположительно, 27 апреля облили Навального зеленкой. Оппозиционер тогда получил химический ожог глаза. Несмотря на то что нападавших опознали по записям с камер видеонаблюдения, полиция отказалась возбуждать в их отношении уголовное дело.

Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в декабре прошлого года. В настоящее время в России открыты уже 77 штабов оппозиционера. Накануне политик сообщил, что несмотря на давление властей, продолжит встречи с избирателями и готовится к поездке по регионам, которую начнет 15 сентября в Мурманске.