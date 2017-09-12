ФБР расследует попытку Uber шпионить за Lyft

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4024357.html
Федеральное бюро расследований собирается расследовать потенциальный шпионаж сотрудников компании Uber за их главными конкурентами – компанией Lyft
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