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ФБР расследует попытку Uber шпионить за Lyft

ФБР расследует попытку Uber шпионить за Lyft
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Федеральное бюро расследований собирается расследовать потенциальный шпионаж сотрудников компании Uber за их главными конкурентами – компанией Lyft

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