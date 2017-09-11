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Детекторы лжи шагнули в будущее

Детекторы лжи шагнули в будущее
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Компания из города Сиэтл разработала принципиально новый «детектор лжи», который сотрудники называют «пассивным» О том, что он собой представляет – в следующем сюжете

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