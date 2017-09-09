Катар и Саудовская Аравия начали переговоры

Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили государственные СМИ обеих государств. Этот разговор может стать прорывом в кризисе, в который вовлечены Катар с одной стороны и ряд арабских государств с другой.

Согласно официальной информации, распространенной саудовским информагентством SPA, эмир, который был инициатором звонка, и наследный принц «договорились сесть за стол переговоров и обсудить требования четырех государств, чтобы обеспечить интересы всех».

Более подробная информация будет опубликована после того, как «Королевство Саудовская Аравия достигнет понимания с Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн и Арабской республикой Египет».

Однако чуть позднее Саудовская Аравия дезавуировала сообщение SPA, указав, что все коммуникации с Катаром должны быть заморожены.

В свою очередь, Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, подчеркнув важность обеспечения единства в противостоянии с Ираном и в борьбе с терроризмом.