На западе Украины стартовали украинско-американские учения

На авиабазе Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области началась первая фаза украинско-американских командно-штабных маневров Rapid Trident – 2017. Пресс-служба оборонного ведомства Украины сообщает, что специалисты с одной из авиационных баз США обучат украинских коллег-авиаторов "методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях".

Основная часть учений пройдет в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Яворивском полигоне во Львовской области с 11 по 23 сентября. В них ожидается участие 2,5 тысяч военнослужащих из более 10 стран. Кроме Украины и США, это и военные из Канады, Британии, Италии, Норвегии, Польши, Турции, Грузии, а также Молдавии.

Как отмечается на официальной странице программы Rapid Trident, в ходе маневров, направленных на поддержку Украины США и другими странами – союзниками НАТО, будут отрабатываться операции по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Учения Rapid Trident, как подчеркивают в Минобороны Украины, проводятся регулярно и не являются ответом на начинающиеся 14 сентября российско-белорусские маневры "Запад-2017". Выступая в Верховной Раде 7 сентября с посланием к депутатам, глава государства Петр Порошенко заявил, что под видом учений армий России и Белоруссии "не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины".

Накануне 57 представителей вооруженных сил Молдавии, несмотря на запрет президента страны Игоря Додона, которого считают пророссийским главой государства, прибыли на Яворивский полигон. 6 сентября молдавское правительство дало согласие на их участие в Rapid Trident – 2017. В то же время Додон обвинил Кабинет министров в узурпации власти и пригрозил наказать военных, отправившихся на украинско-американские маневры вопреки его запрету.