Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным?

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4021107.html
Почему спортивные комментаторы отказались от слова «матч»? «Голос Америки» продолжает проект «Тлетворное влияние Запада». Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась кампания по борьбе с космополитизмом.
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