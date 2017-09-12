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Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным?

Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным?
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Почему спортивные комментаторы отказались от слова «матч»? «Голос Америки» продолжает проект «Тлетворное влияние Запада». Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась кампания по борьбе с космополитизмом.

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