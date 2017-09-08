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Как Пикассо и Матисс были объявлены «вне закона»?

Как Пикассо и Матисс были объявлены «вне закона»?
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И какого западного художника обвинили в «зоологическом человеконенавистничестве»? «Голос Америки» продолжает проект «Тлетворное влияние Запада». Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась кампания по борьбе с космополитизмом.

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