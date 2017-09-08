HRW осудила преследование центра по изучению экстремизма «Сова»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила административное преследование центра по изучению экстремизма «Сова» и его главы Александра Верховского по делу о так называемых «нежелательных организациях".

Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон назвал действия российских правоохранительных органов наглядным примером использования закона о «нежелательных организациях» для "удушения гражданского общества и подавления свободы слова в стране".

Поводом для расследования в отношении "Совы", о котором сообщалось накануне, стали ссылки на сайты организации "Национальный фонд в поддержку демократии" (National Endowment for Democracy) и "Открытое общество" (Open Society Foundation) Джорджа Сороса.

В настоящее время обе организации, ранее финансировавшие центр "Сова", были признаны в России "нежелательными". Ссылки на "Национальный фонд в поддержку демократии" и "Открытое общество" были размещены в разделе "О нас" на сайте центра. Сейчас они удалены.