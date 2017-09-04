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Интервью с пострадавшей от наводнения в Техасе

Интервью с пострадавшей от наводнения в Техасе
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Леся Харрисон рассказала корреспонденту "Голоса Америки", как ее семья переживает последствия урагана "Харви". Дом затоплен, машины уничтожены, но люди не сдаются.

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