Интервью с пострадавшей от наводнения в Техасе

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4014825.html
Леся Харрисон рассказала корреспонденту "Голоса Америки", как ее семья переживает последствия урагана "Харви". Дом затоплен, машины уничтожены, но люди не сдаются.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.