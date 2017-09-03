Губернатор Техаса: ущерб от «Харви» может составить 180 миллиардов долларов

Через девять дней после того, как ураган «Харви» обрушил на Хьюстон небывалые по силе ливни, жители города начинают возвращаться в свои дома и оценивать нанесенный стихией урон.

В интервью телеканалу Fox News в воскресенье губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что ущерб может достигнуть 180 миллиардов долларов. Это более чем в 20 раз превышает сумму первого транша в 7,85 миллиарда долларов, запрошенного президентом США Дональдом Трампом у Конгресса на ликвидацию последствий урагана.

Хотя по мере ухода воды многие жители возвращаются в свои дома, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер призвал к эвакуации западных районов города, расположенных вблизи двух переполненных водохранилищ. Инженерные войска Армии США продолжают целенаправленное затопление этих территорий во избежание прорыва дамб и насыпей. По оценкам Тернера, до 20 тысяч домов будут по-прежнему затоплены в ближайшие две недели.

В соседнем городе Бомонт в воскресенье вышла из строя система снабжения питьевой водой.

Представители властей сообщили в пятницу, что стихия повредила 156 тысяч домов в округе Харрис, в состав которого входит Хьюстон – четвертый по величине город в США.

Иммигранты

В то время как жители округа размышляют над тем, как они будут восстанавливать свою жизнь, у одной группы людей возникли тревоги особого рода. Нелегальные иммигранты опасаются, что в случае обращения за помощью они будут арестованы. Социальные работники заверяют их, что они не будут задержаны.

Мэр Хьюстона Тернер ранее на этой неделе подчеркнул, что будет лично представлять интересы любого человека, арестованного за нарушение иммиграционного законодательства после обращения за помощью.

Исполнительный директор общественной организации «Борющиеся семьи иммигрантов и студенты» Сесар Эспиноса заявил, что слова Тернера имеют большое значение для иммигрантов. «Когда они слышат такое от представителя властей, они говорят, хорошо, теперь мы этому верим», – поясняет он.

Иммиграционная и таможенная служба США объявила, что «не проводит операций по исполнению иммиграционного законодательства в пострадавших районах».