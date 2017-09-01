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Откуда взялась шутка о России – родине слонов?

Откуда взялась шутка о России – родине слонов?
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Как советские ученые придумывали изобретателей велосипедов и воздушных шаров? «Голос Америки» продолжает проект «Тлетворное влияние Запада», посвященный 70-летию начала кампании по борьбе с космополитизмом.

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