В Беслане вспоминают жертв теракта в школе №1

В северноосетинском городе Беслан три дня будут проходить траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в школе в 2004 году.

Траурная церемония началась со школьного звонка и возложения цветов к стене школы, в которой находились заложники. В мероприятиях примет участие общественная организация "Матери Беслана".

Вспоминать погибших в бесланской трагедии будут также в других российских городах. 3 сентября в Москве у памятника жертвам трагедии в Беслане, состоится церемония возложения венков и акция "Митинг без слов".

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе №1 североосетинского города Беслан, 32 террориста захватили в заложники больше тысячи школьников, их родителей и работников школы.

В результате теракта погибли 186 детей, 17 учителей, 111 родственников и других присутствовавших на линейке, 19 силовиков и гражданских спасателей.​

Один террорист был захвачен живым и осужден пожизненно.

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Расследование трагических событий обвиняли в необъективности. В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавших в теракте в Беслане.

В апреле этого года ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

Кремль не согласился с решением ЕСПЧ. Министерство юстиции России обжаловало решение в суде.