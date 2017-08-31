Шопинг есть, а слова нет

Министр образования России Ольга Васильева пообещала сделать все возможное для того, чтобы в школьных учебниках русского языка было как можно меньше иностранных слов. Об этом она заявила на Общероссийском родительском собрании. Глава министерства уточнила, что речь идет о нескольких десятков заимствованных слов. В их числе – “бизнес”, “шопинг”, “паркинг” и “ингредиенты”. “Я обещаю, что экспертиза учебников будет делать все возможное, чтобы эти слова исчезли», – сказала Васильева.

Борьба с “иностранщиной” в русском языке – явление настолько не новое, что, кажется, о нем уже и нечего написать. Не вспоминать же каждый раз “хорошилище”, которое “грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах” (франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах).

Разговоры о лексическом импортозамещении в России цикличны и повторяются из года в год, как Первое сентября и Восьмое марта. Но все-таки нынешнее заявление российского министра образования и похоже, и непохоже на все остальные.

Пожалуй, впервые вместо глагола “заменить”, прозвучали глаголы “убрать”, “исключить”. Словам, причем не новым, а давно закрепившимся в словарях русского языка, предлагается просто исчезнуть. А носителям языка – сделать вид, что этих слов нет. Объясняется это заботой о грамотности школьников: чем меньше иностранных слов – тем чище родной язык.

Однако эффект от этого начинания может быть обратным.

Вы спросите, зачем в учебниках “шопинг” и “ингредиенты”?

Отвечу: чтобы потом в рекламных объявлениях нам не встречалось существительное “шоППинг”, а книги с рецептами не портили аппетит написанием “ингрИдЕЕнты”.

Взять, например, слово “шопинг”. В словари оно попало в середине 90-х. То есть “официальную” прописку в русском языке получило 20 лет назад! Но сейчас его, абсолютно легального мигранта, почему-то предлагается выбросить на свалку.

На сайте Грамота.ру – несколько десятков вопросов именно об этом слове. Сколько в нем букв п? Как пишется “шопинг-тур” – слитно, раздельно или через дефис? Есть ли в русском языке слово “шопер”? (Спойлер: нет).

И самое главное: поисковые системы фиксируют сотни случаев неправильного написания – с двумя п. В существительном “шопинг” нет удвоений. Связано это с тем, что в русском языке есть слово “шоп” (shop). По правилам, в производных от него тоже должна быть только одна буква п. Этой же традиции подчиняется и слово “блогер”, написание которого долго не могло устояться. Но есть блог, а есть блогер (одна г); есть скан, а есть сканер (одна н) – и так далее.

Путь, который проходят иностранные слова, попадая в русский язык, важно знать. Важно понимать законы, языковые традиции и принципы аналогии, в соответствии с которыми слово “обживается” в языке и наконец получает в нем ту самую “официальную прописку”.

Решив выбросить их на свалку истории, министерство образования потом получит от повзрослевших школьников “оссортемент”, “координально”, “натареуса” и “оналис энформации” (все примеры взяты из реальной жизни).

Именно в школе хорошо бы объяснить детям, что русский язык (и великий, и могучий, никто не спорит, – как, собственно, и любой другой язык) существует не в изоляции, а во взаимодействии с другими языками. И в первую очередь, конечно, с английским.

Кстати, именно изучение, препарирование заимствований, давно освоенных русским, и есть лучший способ бороться не только с неграмотностью, но и с новоязом типа “файлы к мейлам приаттачим, все конфёрмнем и решим”. Потому что только изучение поможет воспитать и уважение к другим языкам, и бережное отношение к своему собственному, и чувство меры, которого так не хватает тем, кто хочет все запретить.