Российская соцсеть стала местом обитания ультраправых из США

МОСКВА — После произошедших в Шарлоттсвилле в середине августа столкновений ультраправых с их противниками, пропагандистские ресурсы в России — от телевидения до интернет-сайтов — уделили много внимания неонацистам и расистам из-за океана, придерживаясь, в основном,интонации - «нельзя бороться со своим прошлым» и «в России такого не происходит».

Российская организация по надзору в сфере средств массовых коммуникаций — Роскомнадзор — в середине августа меньше чем за сутки заблокировала разместившийся на российском домене неонацистский сайт «The Daily Stormer», а глава ведомства Александр Жаров заявил изданию РБК: «Российским законодательством установлен предельно жесткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете. Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацистскую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни».

Однако недолгий просмотр страниц «Вконтакте», одной из самых популярных в России социальных сетей, дает ясное представление о том, что эта площадка стала «тихой гаванью» для тех американцев, которые являются сторонниками неонацистской идеологии, превосходства белой расы и насильственных действий против их противников.

Всей семьей — с нацистским флагом

Дэниэл Бернсайд (Daniel Burnside) — активист «Национал-социалистического движения США» (NSM USA), неонацистской организации, члены которой были в числе участников столкновений в Шарлоттсвилле. Его страница «Вконтакте» изобилует фотографиями самого Бернсайда и его единомышленников, вскидывающих руку в нацистском приветствии. Бернсайд пишет, что живет в городе Улисс, в Пенсильвании, вместе с большой семьей.

Жена Дэниэла Бернсайда, Ребекка, является его единомышленницей — у нее тоже есть страница «Вконтакте», на которой опубликовано фото всей семьи, размещенное там совсем недавно: муж разворачивает нацистский флаг со свастикой, а она сама и семеро их детей сидят и стоят рядом с флагом. Двое из них, по виду — младшего школьного возраста, вскидывают руку в том же самом нацистском приветствии.

Под снимком с флагом и семьей — одобрительные комментарии пользователей, среди которых есть и отзыв из России — пользователь Александр Хазов пишет «Great respect to you and your arian family from Russia!» («С большим уважением к вам и вашей арийской семье из России»).

У самого Александра Хазова, который пишет, что живет в Москве, огромное количество антимусульманских постов и комментариев, и он в друзьях у немалого количества людей со схожими взглядами. Группы, на которые этот человек подписан, носят названия, говорящие сами за себя: «РН/Нация:Свобода:Отечество» (18 с половиной тысяч подписчиков), «Национальный Союз России» и другие подобные. Среди них есть и группы российских поклонников расистов из США, например, страница о Ку-Клукс-Клане «Knights of the Invisible Empire / Ku-Klux-Klan», где все записи сделаны по-русски. В друзьях у этой страницы — более двух с половиной тысяч пользователей «В контакте».

У Дэниела Бернсайда, фото которого хвалит Александр Хазов, в свою очередь, подписка на группу умеренных расистов из России «Северная Русь-Фенноскандия», у которой подписчиков — более 46 тысяч человек. Группа в основном размещает на странице публикации об истории и этнографии России и стран Скандинавии, но предваряет все публикации следующий текст: «Расово-евгенические законы и стерилизация на государственном уровне впервые были узаконены в Скандинавии. Именно в Северной Европе борьба за усовершенствование человеческого организма развернулась наиболее активно, и переросло в целый институт расовой биологии».

Не только одиночки

Дэниел Бернсайд и Александр Хазов — лишь двое из большого числа сторонников неонацизма и ксенофобии, которые связаны «Вконтакте». При знакомстве с их страницами становится ясно, что в этой сети уже существует своеобразная международная «подсеть» ультраправых, в которой неонацисты из США занимают не последнее место.

Тот же самый «The Daily Stormer», который был запрещен Роскомнадзором в середине августа, открыл свою страницу «Вконтакте» без всяких препятствий. На ней немного активности, но другие страницы неонацистов из США, Канады и Западной Европы могут похвастаться обильной посещаемостью.

В российской соцсети открыты представительства «Национал-социалистического движения США» и его подразделений в различных штатах Америки, многочисленных отделений неонацистов в разных странах из известной сетевой группировки «Combat 18», страница ультраправой группировки PEGIDA из Германии и многих других помельче - «Объединенного арийского фронта», «Лили защиты белых», скандинавских ультраправых из Швеции и Финляндии, и так далее.

Неонацист из Аризоны Гарри Хьюз (Harry Hughes), о котором было несколько публикаций в американских ина международных медиаресурсах, с гордостью публикует на своей странице «Вконтакте» заметку из российского государственного агентства «Sputnik», в которой сообщается, что 10 процентов жителей США разделяют неонацистскую идеологию.

Другой лидер «Национал-социалистического движения США», Джефф Шепп (Jeff Schoep), участвовавший в столкновениях в Шарлоттсвилле, призывал своих сторонников прийти и действовать против тех, кто хотел добиться сноса памятника генералу Ли, именно через свою страницу «Вконтакте».

В группах неонацистской и ксенофобской направленности «Вконтакте» пересекаются даже те, кто в реальной жизни по-настоящему воюет: например, у одного из явных последователей расистской идеологии из Канады в подписках — группы крайне правых из Украины, воевавших в одном из добровольческих батальонов, и паблик сообщества «За Новороссию».

Объяснение того, почему в российской соцсети такое количество пользователей и групп, исповедующих идеологию неонацизма, есть в другой группе, несколько более мягкой по своим высказываниям: «American Nationalism & Conservatism». В ее приветственном сообщении говорится: «Добро пожаловать, беженцы из Фейсбука и Твиттера! Мы тут обсуждаем вопросы правой политики в Америке. Можете постить все, что хотите».

Иногда российские надзорные органы все-таки спохватываются и через суд закрывают те или иные страницы «Вконтакте»: в частности, страница публичных акций «Национал-социалистического движения США» была закрыта в феврале этого года на основании заочного решения Советского районного суда Краснодара по иску Роскомнадзора — но только на территории России, в США эту страницу можно читать без помех.

Роскомнадзор тогда жаловался суду, что на этой странице были запрещенная в России нацистская свастика, и ее закрыли. Но станица с именем пользователя «Adolf Hitler» и аватаром в виде официального флага гитлеровского рейха со свастикой (и более чем 2000 друзей) не закрыта и вполне активно читается.

Александр Верховский: «Вконтакте», скорее всего, все равно

Директор информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский говорит в интервью «Голосу Америки», что присутствие западных ультраправых в российской сети, где их запрещают редко, наблюдается давно: «Мне в свое время писали немецкие коллеги и жаловались на то, что на их письма администрация «Вконтакте» совершенно не отвечает или отвечает в том смысле, что все окей, мы соблюдаем свободу слова. По их немецким представлениям следовало бы эти аккаунты удалять. Там был такой классический нацизм - все в свастиках сверху донизу, и этого было много. Почему администрация «ВКонтакте» их не удаляла, да и сейчас много чего не удалено? Я, честно говоря, думаю, что потому что администрации «Вконтакте» более или менее все равно».

«Понятно, что если жалоба придет от российской полиции, то реакция будет быстрой и вполне предсказуемой. Если от российского гражданина, от российских организаций, особенно, если много, то скорее всего - тоже. А вот если от каких-то немецких антифашистов, которые жалуются на немецких же фашистов, то администрации «Вконтакте», скорее всего, на это плевать» - предполагает эксперт.

Александр Верховский говорит, что российские органы иногда обращаются к западным сетям с требованием что-то удалить, и те тоже не всегда идут на сотрудничество: «Если российский пользователь какой-нибудь противозаконный контент разместит, скажем, в Твиттере, и российская полиция напишет запрос в Твиттер с требованием этот аккаунт удалить, Твиттер может удалить, а может не удалить. Но администрация Твиттера посмотрит сама, насколько там правила Твиттера нарушены».

Директор «СОВЫ» свидетельствует, что контактов помимо интернет-сетей между российскими и иностранными ультраправыми было немало: «Конечно, контактов было много, и сейчас они остаются, и связи были. Собственно, с начала 90-х годов разные ультраправые группы здесь пытались налаживать связи с группами там. Нельзя сказать, что они каких-то очень больших успехов достигли, но контакты были всегда. Время от времени кто-то сюда приезжал и участвовал, в том числе, в «Русских маршах». Американцы были реже, чем европейцы, но бывали - я помню, как на «Русских маршах» ходил человек в шляпе с полями, и он как раз был белым американским расистом. Но европейцы партнерствовали ничем не хуже».

Антон Шеховцов: Связи ультраправых в России и на Западе - давние

Эксперт Института гуманитарных исследований в Австрии Антон Шеховцов, изучающий деятельность российских и западных ультраправых, рассказывает, что российские правые радикалы с европейскими дружат все же больше, чем с американскими: «Российские крайне правые еще с 90-х годов всегда предпочитали сотрудничать с европейскими. потому что одним из принципов, который их объединял, был антиамериканизм. Этот же самый антиамериканизм мешал сотрудничеству и налаживанию контактов с американскими крайне правыми. Не то, чтобы их не было, они были, они тоже достаточно давние, но они на несколько порядков менее интенсивные, чем с европейскими крайне правыми».

Тем не менее, о российских связях одного из самых известных расистов США известно, по словам эксперта, довольно много: «Дэвид Дюк, который был «великим магом» «Ку-Клукс-Клана», некоторое время, насколько я понимаю, даже жил в Москве в начале 2000-х годов. Он встречался с самыми различными представителями ультранационалистических кругов в России. Дюк принимал участие в конференции, по-моему, она называлась «Будущее белого мира», которую организовывали люди, связанные с журналом «Атеней». С Александром Дугиным (известный российский публицист право-имперского толка — Д.Г.) он встречался тоже».

Антон Шеховцов рассказывает, что американские крайне правые к Александру Дугину относились без большой симпатии, но друзья у него в их среде были: «Дугин не очень хорошо воспринимается в Штатах по одной простой причине - его империализм отталкивает большинство американских крайне правых, потому что они считают, что империя - это всегда мультикультурализм, а им нужно чисто белое общество, чтобы там не было ни мусульман, ни иудеев, никого. Тем не менее, русская жена известного в США белого расиста Ричарда Спенсера — Нина Куприянова — переводила работы Дугина для издания их на английском. Джон Морган (американский редактор бело-националистического издательства «Counter-Current» - Д.Г.) активно продвигал работы Дугина в американском крайне правом сегменте».

Стоит добавить, что и у Александра Дугина, и у Дэвида Дюка тоже есть свои страницы «Вконтакте». Первая очень популярна — у нее более 20 тысяч подписчиков и почти 10 тысяч друзей, новые публикации там появляются часто. У второй подписчиков в 10 раз меньше, и ее читатели перенаправляются на личный сайт бывшего шефа Ку-Клукс-Клана.

Русскоязычных гостей на странице Дэвида Дюка встречает приветствие-цитата из российской газеты антисемитского толка «Завтра» от 1999 года: «Будучи конгрессменом и лидером республиканцев в Новом Орлеане, он выдвигал свою кандидатуру в президенты США, получал при этом поддержку большинства белого населения штата Луизиана. Во время войны в Персидском заливе Дюк активно выступал в поддержку Ирака против сил Нового мирового порядка».