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"Тлетворное влияние Запада". Вторая серия - о том, как с "влиянием Запада" боролись в литературе.

"Тлетворное влияние Запада". Вторая серия - о том, как с "влиянием Запада" боролись в литературе.
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"Голос Америки" продолжает проект "Тлетворное влияние Запада". Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась кампания по борьбе с космополитизмом. Вторая серия - о том, как с "влиянием Запада" боролись в литературе.

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