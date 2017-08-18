Алексей Учитель: «Матильда» сумеет постоять за себя

НЬЮ-ЙОРК - Адвокат режиссера Алексея Учителя заявил, что действия депутата Госдумы Натальи Поклонской в отношении пока не вышедшего на экраны фильма «Матильда» могут обернуться для нее привлечением к ответственности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя, обратиться к Поклонской его заставили ее последние публичные заявления, в том числе об экстремизме в действиях чиновников Минкультуры РФ, выдавших фильму прокатное удостоверение, а также отправка многочисленных депутатских запросов с требованием проведения проверок в отношении создателей «Матильды».

Фильм «Матильда» рассказывает о любовном романе наследника престола, будущего императора Николая II, и знаменитой балерины Матильды Кшесинской. Полемику, вспыхнувшую в России вокруг еще не вышедшего фильма, можно считать беспрецедентной по накалу.

Режиссер Алексей Учитель ответил из Москвы по скайпу на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Алексей, я посмотрел свежую ленту новостей и понял, что вы переходите в контратаку. Ваш адвокат предупредил депутата Поклонскую, что ее действия могут обернуться для нее привлечением к ответственности, включая уголовную, и лишением депутатского мандата. Вы всерьез рассчитываете на юридическую победу или это демонстративный шаг?

Алексей Учитель: Мы давно задействовали нашего адвоката – с того момента, как начались нападки на наш фильм со стороны не только Поклонской, но и неких странных организаций типа «Христианское государство – святая Русь» и «Царский крест». Посылаем запросы в Генпрокуратуру, писали по их поводу в комитет по этике Госдумы. Мы планомерно продолжаем свою линию.

Как человек Поклонская вправе высказывать свою точку зрения. Но, пользуясь своим депутатским мандатом, она взбудоражила не один десяток государственных структур, включая Генпрокуратуру. И они пытаются по ее запросам разобраться, какие законы мы будто бы нарушаем, какие финансовые нарушения мы будто бы допустили. Нам кажется это неприемлемым.

О.С.: Формально говоря, она, похоже, имеет на это право.

А.У.: Чего мы опасаемся? Любой депутат по любому не понравившемуся ему произведению, будь-то книга, скульптура, живопись, фильм, спектакль, будет заваливать государственные инстанции своими запросами. Это категорически неприемлемо. В Думе есть комитет по культуре, в который входят кинематографисты с именем, скажем, Говорухин, Бортко. Почему она (Поклонская) туда не обратилась, а сразу в Генпрокуратуру?

Она депутат от Крыма, где есть масса проблем. Она же занимается ерундой, мягко говоря, враньем занимается. Вот она приводит цифры, что мол, ей пришло уже сто тысяч писем, протестующих против нашего фильма. Мы проверили в канцелярии Госдумы, там сообщили, что на ее имя зарегистрировано всего полторы тысячи писем. И главное – я не перестаю это повторять – история эта – анекдот, правда, пока с печальными последствиями.

О.С.: Сообщалось, что вы встречались с Поклонской?

А.У.: Да, у нас была короткая встреча, минут пять. Я ей сказал: прежде чем высказываться, посмотрите фильм. Тогда вы имеете моральное право что-либо говорить. А так - это абсурд! Люди, которые ее читают, полагают, что она видела фильм. А она его не видела!

О.С.: Алексей, а вам не кажется, что проблема шире, чем взгляды одного человека? В Тюмени прошел митинг против фильма. В Брянске и других городах в дирекции кинотеатров поступают угрозы поджога, если они осмелятся прокатывать фильм. Епископ Егорьевский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре, назвал «Матильду» «безобразием», «бредом». Он и другие иерархи православной церкви обвиняют фильм в том, что он оскорбляет чувства верующих, дискредитирует Николая II.

Он святомученик, канонизированный церковью, а у вас он будто бы развратник. Ну и так далее. Некоторые наблюдатели считают, что атаки на вашу картину – часть развернутого идеологического наступления на либеральные, светские ценности, своего рода тест, провокация. Если у ваших противников реализуется их план, значит, как полагают многие, Россия будет еще быстрее скатываться в обскурантизм, в церковную цензуру и идеологический диктат властей. Ваше мнение?

А.У.: Это тест, проверка, вы правы. Проверка, в первую очередь, государства, с его позицией, с его органами. Министерство культуры ведет себя достойно, они вовремя выдали прокатное удостоверение. Что будет дальше, не знаю. Запретить они мой фильм не могут, я уверен. У нас пока что действуют законы. В небольших городах кинотеатры могут запугать, и они начнут снимать картину из репертуара, но я надеюсь, этого не произойдет.

Я хочу подчеркнуть, что ничего неуважительного в отношении Николая II в фильме нет. Фильм называется «Матильда», но я снимал фильм больше не о балерине, а о наследнике русского престола. Фигура Николая II меня очень интересует. Есть общепринятое мнение, что он был слаб и безволен, и поэтому, мол, произошли революции и все прочие беды. Я так не считаю, и это я хотел отразить в фильме.

О.С.: Как сообщила российская пресса, коллега Поклонской, депутат Виталий Милонов объявил вас агентом Америки, откуда вы, оказывается родом, и что ваш фильм - заказ Госдепа, а через вас, цитирую Милонова, «американцы тут нащупали болевую точку, которая может расколоть наше общество». Вы намерены защищать себя от таких нападок?

А.У.: Милонов - одиозная фигура, и нормальные люди все понимают про него. С человеком безнравственным спорить бессмысленно. Пусть почитает о моем отце, прошедшем блокаду, убедится в том, что я родился в Ленинграде. На прямой линии президент России сказал, что я патриот (Путин назвал А.Учителя «патриотически настроенным» человеком. – О.С.).

Я этим абсолютно не хвастаюсь, но президент это произнес. Если Милонов считает, что он не должен слушать, что говорит президент, то я не знаю вообще, как Дума работает. Это страшно, потому что люди, выходящие на митинги, кино не смотрят, но после таких обвинений, которые звучат в мой адрес, могут всерьез подумать, что вот, мол, какой Учитель гад ползучий, на американцев работает, показывает царя развратником и нашу родину хочет опозорить. Хотя все наоборот.

О.С.: Мне трудно представить, что в Голливуде запущенный в производство сценарий исторического костюмного блокбастера будут запрашивать конгрессмены и прокуроры. Кино - это развлечение, шоу-бизнес, вымысел в нем не возбраняется. Не нравится фильм – не смотри. Похоже, в России сейчас возвращается некий вариант советского Госкино как цербера с его редакторскими фильтрами – но уже в каком-то совершенно фарсовом виде.

А.У.: Тут важное отличие от конфликтных историй прошлого. Нашего фильма никто из его оппонентов не видел, за исключением нескольких человек. Он еще не был в прокате. Да, при советской власти могли фильм запретить или заставлять вырезать какие-то эпизоды, но уже после того, как его посмотрели. Вокруг нашей картины стихийно нагнетается атмосфера враждебности.

Когда я вижу представителей этих организаций – «Сорок сороков», «Царский крест», то мне при виде этих бородатых, массивного вида мужчин, сжигающих мой портрет и плакаты нашего фильма, становится не по себе. Государство с его властными структурами обязано мгновенно пресекать все эти угрозы уголовного толка. Мы подали заявление в прокуратуру, они сказали, что выясняют; будем надеяться, что выяснят. Это же опасный беспредел.

О.С.: Судя по трейлеру, ваш фильм – романтическая костюмная мелодрама на фоне гламурных интерьеров и пейзажей. Как утверждает Поклонская, фильм оскорбляет Россию, показывая «виселицы, блуд и пьянство». В фильме это есть?

А.У.: Виселица есть, но она не используется по прямому назначению. Блуда нет, есть только одна полуневинная и очень корректная постельная сцена. Что касается пьянства, то, прочитав этот упрек, я с ужасом понял, что в фильме два раза пьют – и оба раза шампанское, а вот водку - ни разу. Все это полная чепуха, но она оборачивается серьезными вещами. Конечно, в нашей картине есть доля вымысла, есть несколько выдуманных персонажей.

О.С.: А основная линия?

А.У.: Поклонская считает, что любовный роман наследника престола и Матильды Кшесинской выдумал я. Это бред. Есть масса воспоминаний, дневников, писем, подтверждающих этот роман. Мы вообще не говорим об эпохе правления императора Николая II, у нас фильм заканчивается его коронацией, мы говорим о том периоде, когда он был наследником. Вся царская семья стала почитаться как страстотерпцы, поскольку приняла мученическую смерть. Мы же рассказываем о раннем периоде жизни будущего царя. Мы имеем полное моральное и юридическое право рассказывать о его жизни.

О.С.: Вы пошли на уступки после оказанного на вас давления? Что-то сократили, что-то переиначили?

А.У.: Мне недавно позвонил главный редактор одной из ведущих российских газет и попросил показать режиссерскую версию картины. Я ему сказал, что есть одна только версия, она же и режиссерская. Клянусь перед богом – я ни кадра не выбросил, не изменил ни строчки. Надеюсь, весь отснятый материал войдет в четырехсерийную версию, которая будет показана по телевидению позже, через год, а то и через полтора, и, надеюсь, не только в России.

О.С.: Несколько слов о международной судьбе фильма. Он будет показан на каком-либо крупном кинофестивале?

А.У.: К сожалению, нет. Я сейчас сижу в студии перезаписи, графика будет закончена к 20 сентября. Из-за производственного цикла мы не попадаем ни в Венецию, ни в Торонто, что было бы очень важно для мирового проката. Фестивали, конечно, будут, но немного другого уровня. Фильм одновременно выйдет в Германии и еще в нескольких европейских странах. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где мы провели переговоры с двумя крупными американскими дистрибьюторами. Посмотрим, что получится.

О.С.: Вам не кажется, что есть горькая ирония в том, что вас, как человека, поддержавшего государственную российскую политику в отношении Крыма (в марте 2014 года А.Учитель подписал коллективное письмо группы деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма. – О.С.), атакуют именно представители Крыма – бывшая прокурор Поклонская, глава администрации Сергей Аксенов.

А.У.: Не знаю. Я это не сопоставляю. Крым для меня близкое место, я снимал там три фильма, когда это была еще Украина. И с царской семьей Крым очень связан.

О.С.: Нет сожаления, что ввязались в этот проект?

А.У.: Не жалею абсолютно. Это самый масштабный проект в моей биографии. Интересный сценарий, написанный писателем Александром Тереховым. Может быть, это будет не последний мой фильм, связанный с Николаем II.

О.С.: Вы специально подгадали с релизом к столетию Октябрьской революции?

А.У.: Нет, прокат абсолютно не связан со столетием. Дату выпуска определил прокатчик. Премьера в Петербурге, в Мариинском театре 23 октября, 24 октября – премьера в Москве, а 26-го октября картина выходит в широкий российский прокат.