Министерство юстиции США начало расследование столкновений в Вирджинии

Министерство юстиции США начало расследование инцидента в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, в ходе которого автомобиль врезался в группу участников протеста против демонстрации белых националистов. Один человек в результате этого погиб, более 20 получили раненения.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил, что "насилие и гибель людей в Шарлотсвилле подрывают принципы американского правосудия и законности".

"Когда причиной подобный событий становится расовая ненависть, это противоречит нашим основным ценностям, и мы не можем допустить это", – сказал он.

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил в штате чрезвычайное положение после того, как демонстранты в Шарлотсвилле выступили против акции вооруженных белых националистов.

"Я хочу сказать белым шовинистам и нацистам, прибывшим в Шарлоттсвилль: убирайтесь домой. Вам здесь нет места", – заявил губернатор во время вчерашней пресс-конференции.

В субботу президент Дональд Трамп осудил "проявления ненависти и насилия со стороны всех участников" в Шарлотсвилле, призвав "немедленно восстановить законность" в городе.

Вечером в субботу полиция арестовала 20-летнего жителя штата Огайо Алекса Филдса, сидевшего за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу протестующих. В результате погибла 32-летняя женщина, более 20 человек получили ранения.

Позднее полиции штата сообщила, что вчера в одном из пригородов Шарлотсвилля разбился полицейский вертолет. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли.

Столкновения в Шарлотсвилле начались после того, как несколько групп право-радикальных националистов провели в ночь на субботу факельное шествие, протестуя против сноса памятника генералу Роберту Ли, возглавлявшего армию конфедератов во время Гражданской войны в США. Демонстрантам, которые принесли с собой щиты и шлемы, противостояли сходным образом вооруженные протестующие, в том числе и члены организации "Жизнь чернокожих имеет значение", созданной после того, как в разных регионах страны несколько афроамериканцев погибли в результате неоправданного применения полицейскими летальной силы.

В апреле жители Шарлотсвилля проголосовали за снос статуи генерала Ли, поддержав инициативу по сносу памятников лидерам армии конфедератов, к которой присоединились несколько десятков городов в США.

Один из участников праворадикальной демонстрации, отказавшийся назвать свое имя, заявил "Голосу Америки": "Мы хотим сохранить монумент, потому, что считаем его важным символом нашего наследия и нашей истории. Это имеет большое значение для белых людей...в том, что касается сохранения нашего наследия, белой расы и наших белых героев. Роберт Ли - один из таких героев".

Одна из участниц демонстрации протеста Кэйси Ландрум заявила "Голосу Америки", что приняла участие в акции из-за появления в городе "белых нацистов".

"Я здесь потому, что белые нацисты, белые шовинисты, нацисты – называйте их как угодно – разницы нет, – сказала она. – Они представляют все самое плохое, что есть в этой стране. Если мы не объедимся против них, они продолжат борьбу против всех нас".

В выходные представители обеих партий выступили с критикой президента Трампа, который, говоря о событиях в Шарлотсвилле, ни словом не упомянул об акциях белых националистов.

"Дьявола нужно называть по имени. Мой брат погиб, сражаясь с Гитлером и нацистами, не для того, чтобы такие выступления оставались безнаказанными у нас дома", – заявил в своем "твиттере" сенатор-республиканец от штата Юта Орин Хатч.

"Президент Соединенных Штатов должен выступить против ядовитого возрождения белого национализма. В этом (столкновении) не были виноваты одна и другая сторона, в нем были правые и виноватые", – написал в "твиттере" конгрессмен-демократ Адам Шифф.