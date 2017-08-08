В Эстонию прибудут 150 американских десантников

На время проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017", США направят в Эстонию дополнительную роту военнослужащих воздушно-десантных войск. 150 человек прибудут в эту страну уже в конце августа.

Плановые учения "Запад" пройдут в этом году с 14 по 20 сентября, и станут самыми масштабными за последнее время. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Ранее власти стран Балтии выражали опасения, что под видом учений Москва может доставить на территорию Белоруссии военную технику, оборудование и вооружения для тайных операций против этих государств.