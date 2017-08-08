В Белом доме начался ремонт

Ремонтные работы начались в Белом доме сразу же после отъезда президента Трампа в первый официальный отпуск.

Следующие две недели президент США проведет в собственном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Вместе с ним находятся глава администрации Джон Келли и ключевые помощники.

За время отпуска президента в Белом доме должны быть полностью заменены системы отопления, вентиляции и кондиционирования, отремонтированы ступени Южного крыльца, кафетерий в Западном крыле здания, известный под названием «Navy mess kitchen» и фойе первого этажа.

Оставшимся в Вашингтоне сотрудникам администрации пока пришлось перебраться в соседние здания, принадлежащие федеральному правительству США.

«Я не думаю, что вам бы понравилось находиться в Западном крыле (Белого дома) вашингтонским летом, когда температура может достигать 100 градусов (по Фаренгейту. 37 Цельсия), а кондиционеры не работают», - сообщила журналистам представитель администрации Линдси Уолтерс.

Новая система кондиционирования и отопления должна была быть установлена в Белом доме еще в 2014 году. Но Управление по обслуживанию президентской резиденции подготовило план работ лишь весной 2016 года, так что администрация президента Обамы решила отложить начало ремонта. В итоге заменой изношенных систем пришлось заниматься сотрудникам новой администрации.

На прошлой неделе журнал «Гольф» сообщил, что в разговоре с членами принадлежащего ему гольф-клуба президент Дональд Трамп назвал Белый дом «настоящей дырой».

Президент эту информацию назвал «фальшивкой», сообщив в своем «твиттере», что «любит Белый дом».

«Это одно из самых прекрасных зданий (домов), которые я видел», - написал Дональд Трамп.

Журналисты издания, впрочем, продолжают настаивать, что их версия подтверждена несколькими источниками, и полностью соответствует действительности.