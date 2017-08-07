Сенатор Марко Рубио выступил против иммиграционной инициативы Трампа

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что новая инициатива Белого дома, направленная на сокращение легальной иммиграции в США, обречена на провал.

«Этот законопроект не утвердят в Сенате, - сообщил Рубио в интервью телекомпании CBS во Флориде. – Я думаю, что в Белом доме знают, что он не наберет 60 голосов».

Законопроект, представленный президентом Трампом и сенаторами-республиканцами Дэвидом Пердью и Томом Коттоном на прошлой неделе, сокращает на 50 процентов количество ежегодно выдаваемых «грин кард» и вводит балльную систему для желающих иммигрировать в США.

По словам сенатора Рубио, недовольство его коллег вызывает намерение администрации законодательно установить лимит иммигрантов.

«Я не согласен со многими положениями этого законопроекта, но главное – не считаю необходимым вводить такие жесткие ограничения. Число выдаваемых «грин кард» должно определяться спросом на них», - считает сенатор.