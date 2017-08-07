Проблема Северной Кореи стала главной во время отпуска президента США



Президент США Дональд Трамп получил в понедельник сводку разведывательной информации, находясь в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Он также провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Во время беседы, продолжавшейся в течении часа, обсуждалась ситуация вокруг Северной Кореи, а кроме этого Тиллерсон рассказал президенту о своей поездке в Юго-Восточную Азию.

О деталях рабочего отпуска Трампа сообщил представитель Белого дома Линдси Уолтерс. Глава аппарата президента генерал Джон Келли и другие помощники также находятся в Нью-Джерси – в нескольких шагах от главы государства.

Ранее в понедельник Северная Корея в резкой форме ответила на дополнительные санкции, единогласно введенные против нее Совбезом ООН из-за испытаний ракет дальнего радиуса действия, прошедших в июле.

Тиллерсон принял участие в состоявшемся в Маниле ежегодном совещании министров иностранных дел стран АСЕАН. На форуме также присутствовал глава МИД Северной Кореи Йонг Хо Ри, но встреча глав внешнеполитических ведомств так и не состоялась.

В заявлении властей КНДР говорится, что Соединенные Штаты «дорого заплатят» за свои действия. В Пхеньяне подчеркнули, что готовы «использовать любые формы решительного ответа», если Вашингтон продолжит свою политику.

Трам приветствовал решение ООН

Кроме переговоров с госсекретарем Тиллерсоном, Трамп в субботу обсудил проблему КНДР с президентом Южной Корем Мун Чжэ Ином. Позднее президент США заявил в своем «твиттере», что он был «очень доволен и воодушевлен голосованием 15-0 в Организации объединенных наций о санкциях против Северной Кореи».

Из-за того, что Россия и Китай во время голосования не воспользовались правом вето, и не воздержались от участия в принятии решения, решение Совбеза ООН было расценено, как дипломатическая победа администрации Трампа.

В понедельник Дональд Трамп отметил 200-й день после своего вступления в должность потоком сообщений в «твиттере», опровергая недавние сообщения СМИ о сокращении числа своих сторонников.

Утром в своей резиденции в Нью-Джерси президент опубликовал девять сообщений, прервав период сравнительной тишины, наступивший после назначения главой администрации Белого дома отставного генерала Келли.

Трамп не собирается отказываться от «твиттера»

Дональд Трамп присоединился с социальной сети «Твиттер» в 2009 году, и с тех пор опубликовал 35 000 сообщений. Несмотря на попытки Келли ввести режим жесткой дисциплины в Белом доме, многие наблюдатели считают, что президент не откажется от своих привычек.

Если бы, например, новый глава администрации захотел, чтобы Трамп больше не комментировал в «твиттере» программы телеканалов, которыми он недоволен, Келли, по словам профессора университета Калифорнии-Лос-Анджелес (UCLA) Марка Петерсена, «пришлось бы убрать все телевизоры из Белого дома, включая и 60-дюймовые, которые Трамп установил в своей резиденции».

«Я совмневаюсь, что кто-то удивлен тем, что президент Трамп будет и впредь использовать «Твиттер», сохранив тон и стиллистику общения, к которой он привык в этой сети», - заявил Петерсен «Голосу Америки».



