Администрация США объявила о начале процедуры выхода из Парижского соглашения

Госдепартамент США официально объявил, что администрация направила в Организацию объединенных наций уведомление о том, что Соединенные Штаты намерены начать процедуру выхода из числа стран-участников Парижского соглашения по изменению климата «так скоро, как это возможно в соответствии с условиями соглашения».

«Как заявил президент и в своем выступлении 1 июня и в более поздних заявлениях, он не исключает возобновления сотрудничества в рамках Парижского соглашения, если Соединенные Штаты смогут определить условия, которые являются более выгодными для них, их бизнеса, их рабочих, их граждан и их налогоплательщиков», - говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что США поддерживают «сбалансированный подход» к климатической политике, который предполагает не только поддержку уменьшения выбросов в атмосферу, но и способствует росту экономики и достижению энергетической безопасности.

В заявлении утверждается, что администрация продолжит работу по созданию технологий, позволяющих уменьшить выбросы парниковых газов, а также будет сотрудничать с другими странами, помогая им «получать и использовать ископаемые виды топлива более эффективно и чисто и создавать возобновляемые и чистые источники энергии».

«Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах и встречах по проблемам изменения климата, включая 23-ю Конференцию участников Конвенции ООН по изменению климата для того, чтобы защитить интересы США и убедиться в том, что будущие политические возможности остаются открытыми для администрации США. Это участие будет включать и продолжающиееся обсуждение принципов реализации Парижского соглашения», - говорится в заявлении Госдепартамента США.