Пентагон продаст Нигерии новые штурмовики

Госдепартамент США в четверг одобрил контракт, согласно которому Нигерия может закупить в Соединенных Штатах 12 новейших штурмовики и необходимое для их обслуживания оборудования на сумму в 600 миллионов долларов.

«Эти самолеты будут использоваться вооруженными силами Нигерии при проведении операций против террористических групп «Боко Харам» и «Исламское государство», - говорится в официальном заявлении Агенства во военному сотрудничеству США.

Контракт о продаже самолетов рассматривался Вашингтоном в течении нескольких лет. Его реализация была отложена администрацией президента Обамы после того, как правозащитные организации обвинили нигерийские власти в нанесении авиаударов по гражданским объектам.

По условиям контракта, одобренного администрацией президента Трампа, ВВС Нигерии получат 12 самолетов A-29 «Super Tucano», предназначенных для воздушной поддержки контртеррористических операций и разведки.

В сумму контракта входит также подготовка пилотов и наземного персонала.

Согласно закону, у Конгресса США есть 30 дней на то, чтобы одобрить это соглашение.