Участники встречи с адвокатом Весельницкой получили повестки

Большое жюри присяжных, сформированное специальным прокурором Робертом Мюллером, направило официальные повестки участникам встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, прошедшей в июне 2016 года в нью-йоркском «Трамп Тауэр». Как сообщили источники агентства Reuters, вызовы получили сын президента Дональд Трамп-младший, зять и старший советник главы Белого дома Джаред Кушнер и экс-глава избирательного штаба республиканского кандидата Пол Манафорт.

По данным агентства, Большое жюри присяжных начнет свою работу в Вашингтоне уже в ближайшие дни. Главной темой расследования станет вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года, и возможные связи членов избирательного штаба Трампа с Кремлем.

И Москва, и президент Трамп неоднократно и публично отрицали, что подобные контакты имели место. При этом глава Белого дома называл проводимое министерством юстиции и несколькими комитетами Конгресса расследование «охотой на ведьм».

Большое жюри, об окончательном формировании которого в четверг сообщил Wall Street Journal, даст спецпрокурору Мюллеру дополнительные возможности в расследовании, позволив официально вызывать и допрашивать свидетелей, а также запрашивать любые документы и электронные файлы, имеющие, по мнению следователей, отношение к делу.

Большое жюри отбирается из числа обычных граждан. Во время закрытых заседаний присяжные рассматривают доказательства, собранные следственной группой, решая, позволяют ли эти улики предъявить официальные обвинения в суде.

По сообщению агентства Reuters, после первых публикаций о начале работы Большого жюри котировки акций американских компаний на мировых биржах снизились. Понизился и курс доллара по отношению к мировым валютам.