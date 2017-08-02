Кремль видит противоречия в заявлениях Белого дома по санкциям

Кремль заявил в среду, что из Белого дома поступают противоречивые заявления, касающиеся новых санкций против России, которые были одобрены Конгрессом.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он и президент Дональд Трамп не верят, что новые санкции «будут содействовать» дипломатическим усилиям США в отношении России.

Однако Белый дом также заявил, что Трамп намерен подписать закон о санкциях.

Комментируя высказывания Тиллерсона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: «Пока мы не слышали таких заявлений. Вместе с тем, мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме».

«Безусловно, важно, что об этом думает президент США, что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений», – цитирует Пескова «РИА Новости».