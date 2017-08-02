Рекс Тиллерсон не одобряет новые санкции, но готов работать с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что отношения между двумя странами могут ухудшиться в результате рискованных действий Москвы.

«Я говорил президенту Путину, когда встречался с ним в Кремле в марте, и неоднократно говорил министру иностранных дел Лаврову: ситуация очень плохая, но, поверьте мне, она может ухудшиться, и это только что произошло», - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов об одобренном Конгрессом законе о новых санкциях в отношении России.

Глава Госдепартамента заявил, что он сам и президент Трамп «не очень довольны» принятым законом о санкциях, но «все свидетельствует о том, что он (президент) подпишет этот закон, и после этого мы просто будем с ним работать».

Новый законопроект, утвержденный подавляющим большинством членов Палаты представителей и сенаторов, не только вводит жесткие и значительно более масштабные, чем раньше, санкции против Москвы, но и заметно ограничивает права президента США на пересмотр жестких мер.

По мнению Рекса Тиллерсона, итоги голосования в Конгрессе позволяют сделать вывод, что граждане США поддерживают новые санкции в отношении России. При этом госсекретарь уверен, что американцы также поддерживают и желание администрации Трампа наладить отношения с Москвой.

«Я думаю, что американцы хотят, чтобы отношения между двумя наиболее мощными ядерными державами в мире были лучше, - сказал он в ходе специального пресс-брифинга в Госдепартаменте. – Я не думаю, что американцы хотят, чтобы у нас были плохие отношения с огромной ядерной страной, но я полагаю, что они раздражены, и это во многом является результатом того, что мы так и не увидели тех улучшений в отношениях с Россией, которые мы все хотели бы увидеть».

Рекс Тиллерсон заявил, что с момента инаугурации нового президента США его администрация «предельно ясно» дала понять России – «мы хотим работать с вами, но вы самостоятельно должны предпринять определенные шаги, чтобы ответить на наши опасения».

По мнению Тиллерсона, решение Кремля о сокращении числа сотрудников американской дипломатической миссии в России на 755 человек продиктовано внутриполитическими соображениями.

«Я думаю, что с его (Путина) точки зрения, исходя из того, как ему прийдется смотреть в глаза своим собственным людям, он понимал, что должен что-то сделать, - объяснил Рекс Тиллерсон. – Делает ли это нашу жизнь более сложной? Разумеется, это делает нашу жизнь более сложной».

Он добавил, что в ближайшие выходные встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время проведения форума Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Маниле. Как уточнил Рекс Тиллерсон, главы дипломатических ведомств уже разговаривали по телефону после того, как было объявлено о решении Кремля.

«Я был сказал, что наш разговор, состоявшийся уже после этого, был профессиональным, и в нем не было никакой агрессии, - сообщил он. – И министр Лавров, и я понимаем нашу роль. Мы понимаем нашу ответственность, и я думаю, что он так же, как и я, пытается найти способы восстановить более тесные отношения».