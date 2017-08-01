Джаред Кушнер: Мы были слишком плохо организованы, чтобы тайно сотрудничать с Россией

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер предложил собственное объяснение, почему избирательный штаб Трампа не мог тайно сотрудничать с Кремлем.

Во время встречи со студентами, проходящими стажировку в Конгрессе США, зять президента сообщил, что штаб кандидата был слишком плохо организован для того, чтобы осуществить подобную акцию.

«Они (спецслужбы) думали, что мы сотрудничаем, но мы не могли наладить сотрудничество даже с нашими местными представительствами», - приводит вашингтонское издание Foreign Policy слова Джареда Кушнера.

При этом он признал, что не может сейчас предположить, чем закончится расследование о возможных связях членов избирательной команды Трампа с российскими представителями.

«Мы не знаем, в каком направлении это (расследование) движется», - заметил он.

Ранее тезис о том, что команда Трампа была слишком плохо организована для того, чтобы наладить сотрудничество с Кремлем, уже использовали сторонники действующего президента.

В интервью телекомпании CNN в начале июля этого года бывший советник главы Белого дома Майкл Капуто заявил, что у сотрудников избирательного штаба «просто не было времени» на организацию подобного сговора.

«Мне становится смешно, когда я слышу, что кто-то из (предвыборного) штаба располагал временем, был настолько коварным и предусмотрительным, или у него были бы ресурсы, чтобы сделать все это», - сообщил Капуто, добавив, что «никогда, ни одного раза» не слышал о том, чтобы в штабе республиканского кандидата кто-либо говорил о России.