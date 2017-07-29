Райнс Прибус объяснил, что Дональд Трамп «хочет двигаться в другом направлении»

Бывший глава администрации президента США Райнс Прибус объявил, что поддерживает решение Дональда Трампа о назначении на этот пост Джона Келли, и сообщил, что уже в ближайшее время глава Белого дома намерен изменить политический курс.

«Президент хочет начать двигаться в другом направлении, - заявил он в первом после отставки интервью телекомпании CNN. – Я, разумеется, разговаривал с президентом об этом в течении нескольких дней...и президент был великолепен».

В пятницу Дональд Трамп сообщил в своем «твиттере», что он назначил на должность главы своей администрации руководителя министерства внутренней безопасности, бывшего начальника Южного командования вооруженных сил США Джона Келли.

Райнс Прибус не стал отвечать на вопрос о том, почему он согласился уйти в отставку, пояснив, что «не хочет делиться личной информацией».

При этом он назвал назначение Келли «превосходным выбором», добавив, что «не испытывает сожалений», и собирается помогать новому руководителю администрации во время «переходного периода».

Райнс Прибус заметил, что его уход был «совместным решением», принятым вместе с Дональдом Трампом.

«Я буду гордится президентом каждый день, - сказал он. – Он обладает прекрасными политическими инстинктами».

Экс-глава администрации также подчеркнул, что «приход новых лиц» пойдет на пользу руководству страны, и позволит президенту США «заняться необходимыми переменами».

Райнс Прибус занимал свою должность немногим более шести месяцев, поставив своеобразный рекорд, как единственный глава администрации в истории США, проработавший на своем посту столь короткий срок.