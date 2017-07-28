Полиция округа Саффолк не согласилась с президентом США

Полицейский департамент округа Саффолк в штате Нью-Йорк не поддержал президента США Дональда Трампа, заявив, что сотрудники правоохранительных органов не собираются «более жестко обращаться с задержанными».

«Мы следуем очень жестким правилам и процедурам, регулирующим обращение с задержанными, - говорится в сообщении, появившемся в пятницу в официальном «Твиттере» полицейского департамента. – Нарушение этих правил рассматривается, как очень серьезное преступление. Наш департамент не допускает, и в будущем не допустит случаев жесткого обращения с задержанными».

О том, что полицейские не должны «церемониться» во время проведения арестов, президент Трамп заявил накануне, выступая с речью, посвященной борьбе с криминальной группировкой MS-13.

«Когда вы видите, что этих преступников бросают на заднее сидение полицейской машины,..пожалуйста, не будьте чересчур любезны, - сказал президент США, обращаясь к полицейским. – Когда вы сажаете кого-то в машину, вы защищаете их голову, положив на нее руку... Чтобы они не ударились головой, хотя они только что кого-то убили. Чтобы не ударились головой? Вы же можете убрать свою руку, правда?»