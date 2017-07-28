Иран обвинили в нарушении резолюции СБ ООН

Госдепартамент США в пятницу выступил со специальным заявлением, обвинив Иран в нарушении резолюции 2231 Совета безопасности ООН.

«Осуществив 27 июля запуск космической ракеты-носителя «Симург», Иран снова продемонстрировал действия, противоречащие положениям резолюции СБ ООН. Мы осуждаем эту акцию», - говорится в заявлении американского дипломатического ведомства.

Документ, принятый Советом безопасности, запрещает Тегерану «любую активность», связанную с производством и разработкой баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Космические ракеты-носители, как подчеркивается в сообщении Госдепартамента, создаются с использованием таких же технологий, как и межконтинентальные баллистические ракеты.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что в этом году Тегеран дважды – 18 июня и 4 июля – проводил испытания ракет различных классов.

«Программа Ирана по разработке баллистических ракет не соответствует положениям резолюции 2231 СБ ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе, - говорится в заявлении. – Мы призываем Иран в дальнейшем отказаться от любых запусков баллистических ракет и связанной с ними активности».

С соответствующим заявлением Госдепартамент США уже обратился к Генеральному секретарю ООН.