Власти США предъявили обвинения владельцу крупнейшей биткоин-биржи

Большое жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило россиянину Александру Виннику обвинения в организации схемы легализации денежных средств, полученных преступным путем, отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении законов США о деятельности финансовых институтов.

Основатель и совладелец одной из крупнейших в мире биткоин-биржи ВТС-е был арестован 25 июля на курортном полуострове Халкидики на севере Греции, где он отдыхал с семьей. Операцию провели греческие полицейские, но в расследовании дела Винника участвовали сразу девять американских спецслужб, включая ФБР и Секретную службу США.

При обыске у 37-летнего россиянина были изъяты ноутбуки, планшеты, теклефоны, роутер, фотокамеры и кредитные карточки. Сейчас он находится под стражей, и, по законам Греции, в течении двух месяцев суд должен решить вопрос о его экстрадиции в США.

Как утверждает следствие, Александр Винник основал биржу по покупке и продаже криптовалюты в 2011 году. Предприятие было зарегистрировано в Болгарии, но компьютерные серверы находились на Кипре. За последние шесть лет на бирже было совершено операций на общую сумму в четыре миллиарда долларов. Большая их часть, по мнению правоохранительных органов США, была получена в результате торговли наркотиков, вымогательства и хищения личных данных.

Кроме этого, Винника обвиняют во взломе серверов биткоин-биржи Mt.Gox, считавшейся в свое время одной из крупнейших в мире. Похищенные средства были якобы переведены на счета, открытые россиянином на Сейшелах и Британских Виргинских островах.

По совокупности обвинений Александру Виннику грозит до 25 лет тюремного заключения. Кроме этого, департамент криминальных расследований министерства финансов США намерен взыскать с биржи штраф в размере 110 миллиардов долларов. Александр Винников должен выплатить 12 миллионов.