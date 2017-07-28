Дональд Трамп уволил главу своей администрации

Президент Дональд Трамп в пятницу сообщил в «твиттере», что он принял решение о назначении министра внутренней безопасности Джона Келли на должность главы своей администрации вместо занимавшего этот пост Ринса Прибуса.

Пока не известно, был ли экс-глава администрации Белого дома уволен или он добровольно подал в отставку.

«Я рад проинформировать вас, что я только что назначил генерала/министра Джона Ф.Келли главой администрации Белого дома. Он Великий Американец и Великий Лидер. Джон сделал фантастическую работу в министерстве внутренней безопасности. Он является настоящей звездой моей администрации», написал президент США.

Он добавил, что «должен поблагодарить Ринса Прибуса за его службу и верность этой стране».

Накануне именно Прибус стал главной мишенью серии атак со стороны нового директора Белого дома по общественным связям Энтони Скарамуччи.

Он публично обвинил главу администрации Белого дома в организации «утечек» в прессу. Ранее на этой неделе в телефонном разговоре с корреспондентом журнала New Yorker Скарамуччи назвал Прибуса «параноидальным шизофреником», обвинив его в попытках «заблокировать» для остальных чиновников доступ к президенту США.

Назначение Энтони Скарамуччи уже привело к отставке пресс-секретаря Белого дома. Шон Спайсер подал заявление об увольнении немедленно после того, как президент Трамп подписал распоряжение о назначении нового директора по общественным связям.

До прихода в Белый дом Ренс Прибус возглавлял Национальный комитет республиканской партии.

Джон Келли является генералом морской пехоты США в отставке. Он возглавлял Южное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.