Джефф Сешнс не намерен уходить в отставку

Генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил в четверг, что критические замечания президента США «причинили ему боль», но он, тем не менее, продолжает считать Дональда Трампа «сильным лидером».

В интервью телекомпании Fox News, глава минюста заметил, что президент «готов сделать все, чтобы страна снова стала великой, и поэтому его часто критикуют».

«Он непреклонен в своем желании достичь цели, и поэтому настаивает, чтобы все мы выполняли порученную нам работу», - заявил генеральный прокурор США.

В последнее время президент Трамп неоднократно выступал с критикой главы минюста, заявляя в сообщениях в «Твиттере», что он «разочарован» работой Джеффа Сешнса.

Тем не менее, в интервью агентству АР генеральный прокурор США сообщил, что пока не собирается покидать свой пост.

«Я служу для того, чтобы президент был мной доволен, - сказал Джефф Сешнс. – Это я понял с самого первого дня, когда согласился занять свой пост».