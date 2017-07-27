Украинская документалистика: о политике, и не только

«В Украине существует документалистика, причем очень сильная... Просто ее сложно увидеть широкой аудитории». Эту точку зрения недавно высказал молодой режиссер Станислав Гуренко в интервью онлайн-изданию «Главред». Он автор нашумевшего фильма Dustards о четырех друзьях, которые совершили мотопутешествие по Западной Украине. Кстати, этот фильм был показан в украинских кинотеатрах, что случается с документальными лентами пока довольно редко.

Оценку Станислава Гуренко сегодня разделяют в Украине многие, включая программного координатора ежегодного кинофестиваля о правах человека DocuDays UA Викторию Лещенко. С ней по телефону побеседовал корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Очевидно, интерес к документальному кино в Украине вырос. Соответственно, и все больше фильмов, снятых в Украине, завоевывают награды на международных кинофестивалях. Как вы объясняете этот интерес?

Виктория Лещенко: Хочу предварить свой ответ короткой информацией. Docudays UA, на котором я работаю, – самый крупный в нашей стране фестиваль документалистики. Он проходит с 2003 года. По его завершении фильмы кочуют по разным регионам страны в рамках «странствующего фестиваля». Так вот в последние годы, как мы заметили, стали появляться самобытные, яркие фильмы в самых разных жанрах. Особенно радует приход в документалистику молодежи. Это особенно заметно, когда листаешь каталог, который мы выпускаем ежегодно и куда включаем не только отснятые ленты, но и те, что находятся на разных стадиях разработки, производства, «пост-продакшн». Сейчас готовим третий выпуск каталога на английском языке.

О.С.: Кому он предназначен?

В.Л.: Мы распространяем каталоги на документальных фестивалях в Европе, в том числе на таких престижных, как Амстердам, Лейпциг, Нион. Мы также помещаем электронную версию каталога на наш сайт со всей необходимой контактной информацией украинских дистрибьюторов. Надеюсь, третье издание каталога выйдет в сентябре.

О.С.: Сколько лет вы занимаетесь этим фестивалем?

В.Л.: Фестиваль этого года для меня восьмой. Ранее я параллельно какое-то время работала на киевском международном фестивале «Молодость», занималась и отдельными проектами.

О.С.: Заметно, что последние годы прошли в украинском документальном кино под знаком Евромайдана и последовавших бурных перемен в Украине, включая российскую аннексию Крыма и войну в Донбассе. Известность, в том числе и в мире, получили масштабные проекты – цикл короткометражек от творческой группы «Вавилон-13», а также альманах «Евромайдан. Черновой монтаж» Володимира Тихого, Андрея Литвиненко, продюсера Юлии Сердюковой и других их коллег. И еще несколько лент.

В.Л.: Да, фильмы про Майдан сделаны по горячим следам, они фиксируют и описывают реальные события. Но времени прошло еще мало для того, чтобы глубоко их отрефлексировать. Еще нет достаточной дистанции для глобального взгляда. Да и ресурсов маловато – ведь для серьезного политического фильма нужны комментарии видных экспертов, нужно столкновение точек зрения.

О.С.: В этом плане необычен фильм «Люди, которые пришли к власти» Алексея Радинского и Томаша Рафы. Он документирует процесс захвата власти сепаратистами на востоке Украины, воздерживаясь от оценок и комментариев. Я знаю, фильм вызвал на вашем кочующем фестивале неоднозначную реакцию.

В.Л.: Эта лента дает возможность зрителям прийти к собственным выводам без всякого навязывания их с экрана. Да, обсуждение было очень бурным, многие посчитали ленту антиукраинской. Получается, если подробно показаны враги Украины, значит, создатели фильма разделяют их точку зрения. Что совсем не так. Создатели фильма разъяснили свою позицию (Как сообщал сайт Цензор.нет, один из режиссеров, Алексей Радинский, заявил, что фильм исследует механизмы действия пропаганды и по сути является контрпропагандистским. – О.С.).

О.С.: Лидерство политического кино сохраняется и сегодня?

В.Л.: Крен в политику постепенно ослабевает. Все больше снимают камерные, персональные истории, помещенные в локальный контекст. В этом смысле, на мой взгляд, показательна картина «Украинские шерифы» Романа Бондарчука о двух волонтерах, взявших на себя охрану порядка в родном селе.

О.С.: «Шерифы» были выдвинуты в прошлом году Украиной на «Оскара», так о них узнали в Америке. Из увиденных в последнее время запомнился фильм «Диксиленд» того же Романа Бондарчука – о заслуженном педагоге музыкальной школы и о его благодарных учениках. И еще не может не взволновать картина «Главная роль», трогательный и честный портрет актрисы Нины Антоновой, снятый ее сыном, режиссером фильма Сергеем Буковским.

В.Л.: Сергей Буковский – крупный мастер. Для меня высокий уровень его новой работы еще и подтверждение мысли о том, что даже при всей скудости ресурсов талантливый художник может добиться превосходного результата. Для украинского зрителя фильм очень важен, многослоен, полон ассоциаций. На фестивальном показе «Главной роли» был аншлаг, а теперь мы хотим попробовать показать его осенью в кинотеатрах. Нам говорят: это не совсем кинотеатральный формат. Мы планируем объединить его со старой короткометражкой Буковского «Завтра праздник», чтобы вписаться в формат.

О.С.: Нельзя не упомянуть и фильм известного мастера Виталия Манского «Родные», о котором уже существует большая пресса, и совершенно заслуженно. В фильме Манский беседует со своей мамой во Львове, а также с многочисленными родственниками, близкими и не очень, разбросанными по всей Украине. Беседует он о драматичной судьбе страны, о Крыме и Донбассе, о событиях, которые рассорили даже близких людей. Какое впечатление он произвел на ваших зрителей?

В.Л.: Уточню, национальная премьера «Родных» состоялась не у нас, а на Одесском международном кинофестивале. Мнения у людей самые разные. Есть те, кто поддерживают концепт фильма, другие испытывает определенный дискомфорт. Ведь фильм очень спорный, полемичный. Как, впрочем, и другой недавний фильм Манского «В лучах солнца» - о жизни в тоталитарной Северной Корее. Но я отдаю себе отчет в том, что трудно, а, может, и невозможно сделать фильм, который был бы во всех отношениях объективным.

О.С.: Как сегодня показывается документальное кино в Украине? Есть ли интерес телевидения?

В.Л.: Кинотеатральный показ - пока единственная реальная возможность донести документалистику до массового зрителя. Украинское телевидение, увы, пока проявляет мало заинтересованности. С одной стороны, нет денег, с другой – понимания. А в целом, нет развитой индустрии кино. Да и кинотеатры берут документалки неохотно. Фактически региональный послефестивальный прокат – это и есть шанс для обычного зрителя увидеть новинки. Мы осознаем перспективы онлайна, но пока не разработана коммерческая платформа для него. Мы к этому постепенно движемся.

О.С.: Чем может помощь государство?

В.Л.: Разработкой законодательной базы и увеличением инвестиций в кинопроизводство. Законы хорошие появляются – и по производству, и по дистрибуции. Понятно, что в стране, вынужденной вести войну, возможности финансовой помощи ограничены. Мы благодарны, что государство помогает нашему фестивалю, в том числе и на печать каталога.