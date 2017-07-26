Эксперты: Эрдоган закупил С-400 у России для того, чтобы продемонстрировать независимость от США

МОСКВА — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что контракт с Россией о поставках в Турцию комплексов ПВО С-400 уже подписан. Агентство Рейтер приводит слова турецкого лидера: «Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить».

Также Эрдоган, согласно сообщению турецкого новостного портала Haberler, выразил недоумение из-за опасений американских военных, говоривших, что не понимают, почему покупка российских систем вызывает такое беспокойство.

«Почему покупка российских С-400 вызывает такое беспокойство? Каждая страна принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Мы много раз обращались к США по схожему вопросу, но не достигли успеха. Мы начали строить планы насчет С-400. Наши ведомства проводят переговоры, и мы сделаем этот шаг», - заявлял турецкий лидер.

Турецкий президент напомнил, что еще одна страна НАТО, Греция, использует российские комплексы ПВО С-300 «уже многие годы».

В России энтузиазм лидера Турции не поддержали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник на просьбу журналистов рассказать о подписанном контракте на поставку С-400 Анкаре кратко ответил: «Не комментируем».

Руслан Пухов: Турция может получить С-400 в кредит и с технологиями

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказывает в интервью Русской службе «Голоса Америки», что Турция до сих пор не обладала современными ракетными средствами ПВО.

«У Турции небо в военном отношении с земли толком не прикрыто, - говорит он. - У них есть истребители, но этого недостаточно. Конечно, реальную опасность для Турции могут представлять только Россия и Греция, у остальных соседних стран серьезных самолетов нет, но тем не менее, военные еще до прихода Эрдогана к власти ставили вопрос о прикрытии неба чем-то более мощным, чем переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), которые у них есть на вооружении».

«Еще ракеты как часть средств ПВО — это престижно. Турецкая армия — вторая по численности в НАТО после США, и для такой армии не иметь ракет в ПВО несолидно, а с учетом амбиций Эрдогана несолидно совсем. А С-400 — это система, которая сбивает очень серьезные и дорогие военные самолеты 4-го поколения» - полагает эксперт.

Руслан Пухов, под редакцией которого была выпущена книга «Турецкая военная машина: сила и слабость», говорит, что Вашингтон оказался в военном отношении непростым партнером для Анкары: «Когда Турция проводила тендер на ракетные системы ПВО, то США отказались передать туркам технологии к этим системам, что, естественно, не позволило бы Турции воспроизводить такие системы у себя, а нужно было бы постоянно прибегать к помощи американцев. В 2013 году турки выбрали китайскую систему, но под давлением США и европейских членов НАТО отказались от ее закупки. А Эрдоган не любит, когда на него давят - он хотел бы иметь контроль над своими вооружениями, иметь возможность их обслуживать силами своих специалистов и даже какие-то элементы производить».

Россия же, как поясняет специалист по вооружениям, «наряду с Израилем наименее консервативна в передаче технологий, и за примером далеко ходить не надо: Москва в свое время продала технологию ПЗРК Польше, которая, в свою очередь, продала эти, уже ею сделанные, ПЗРК в Грузию, и фактически ими были сбиты некоторые российские самолеты во время российско-грузинской войны 2008 года».

«Закупка у сторонней державы, у фактического противника военного блока, в который Турция входит, такой дорогостоящей и сложной системы, как С-400, которую, возможно, следовало бы покупать исключительно у союзника — это сигнал, которым Эрдоган обозначает свое недовольство всем ходом его отношений с западными странами. Турция устала проситься в Евросоюз, ей недоплачивают за прием беженцев из Сирии, не выдают Гюлена, как того хочет Эрдоган. А со стороны России еще и условия, как я думаю, будут неплохие: судя по всему, турки получают кредит, который они спокойно будут обслуживать, и еще они могут дожать Москву по поводу передачи технологий» - прогнозирует Руслан Пухов.

Стоит, однако, отметить, что еще недавно глава российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов утверждал, что возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции. В вопросе же о кредите представители российской стороны расходились: Чемезов утверждал, что Турция возьмет такой кредит, тогда как министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что «на сегодняшний день речь не идет о кредите, у них (турецкой стороны — Д.Г.) есть свои средства».

Владимир Сотников: Эрдоган хочет поддержки Москвы для операций своей армии в Сирии

Директор Центра политического консалтинга «Россия-Восток-Запад» Владимир Сотников заявил в интервью «Голосу Америки», что «Эрдоган — это политик, который не особенно колеблется, когда ему нужно продавить интересы Турции, и он прямо говорит об этой сделке (по покупке С-400 у России — Д.Г.), чтобы, даже если Кремль такую сделку не комментирует, всем было ясно, что она будет заключена. Более того, она, возможно, уже заключена».

«Президент Турции сейчас показывает этой сделкой, что он полностью солидаризуется с позицией России и является союзником Москвы в ее действиях в сирийской демилитаризованной зоне, где основная функция поддержания спокойствия будет возложена на российскую военную полицию. В обмен на это Эрдоган хочет, вероятно, получить полную поддержку Москвы, или хотя бы не отрицательное ее отношение к настоящему наступлению турецких войск, которое они могут развернуть против террористических группировок, включая ИГИЛ, для того, чтобы повысить статус Турции в разрешении сирийской ситуации и придать турецким войскам более легитимный статус в Сирии. Речь идет о нейтрализации Идлиба, где сцепились разные радикальные исламистские группировки» - описывает возможные причины действий турецкого лидера Владимир Сотников.

Эксперт также считает, что Эрдоган серьезно разочарован позицией Вашингтона по ряду вопросов: «Президент Трамп свернул программы помощи через американские спецслужбы так называемой «умеренной сирийской оппозиции», а эта оппозиция во многом была под опекой Турции, и это турецкому президенту очень не понравилось».

«С натовскими странами Турция при этом не поссорится, я думаю, потому что у некоторых из них тоже есть российское вооружение — кроме той же Греции, это и Болгария, и Румыния, им членство в НАТО не мешает закупать российское вооружение. Кроме того, для Эрдогана символизм членства его страны в НАТО уже меркнет. Уже некоторое время, проводя самостоятельную турецкую политику в Сирии и Ираке, он не особенно считается с мнением других натовских стран и проводит собственный курс. Ну, вот сделка — это еще одна демонстрация такого курса» - полагает Владимир Сотников.