Конгресс проголосовал за санкции против России

Подавляющее большинство законодателей проголосовало во вторник за введение новых санкций против России. Пакет жестких мер предусматривает, что администрация США в односторонем порядке не сможет отменить санкции, связаные с аннексией Крыма и военным вмешательством в конфликт на востоке Украины.

Законопроект поддержали 419 законодателей, и только 3 проголосовали против. Впервые подобная инициатива получила поддержку как республиканцев, так и демократов в Палате представителей.

Проблемой может стать расследование возможного вмешательства России в избирательсную кампанию 2016 года, которое одновременно ведут четыре комитета обеих палат, а также спецслужбы США.

До сих пор Белый дом отказывался комментировать инициативу законодателей. По мнению наблюдателей, любая попыка заблокировать законопроект – а президент ША обладает правом вето – может вызвать серьезный скандал в Вашингтоне.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, сейчас Белый дом рассматриает инициативу Конгресса и ждет, когда окончательный вариант законопроекта ляжет на стол президента», - заявила в ходе брифинга представитель пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

По словам конгрессмена Эда Ройса, главы комитета Конгресса по внешней политике, три страны, упомянутые в законопроекте, «угрожают основным интересам США и дестабилизируют ситуацию в регионе».