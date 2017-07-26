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Конгресс проголосовал за санкции против России

Здавние Капитолия

Жесткие меры поддержали 419 законодателей

Подавляющее большинство законодателей проголосовало во вторник за введение новых санкций против России. Пакет жестких мер предусматривает, что администрация США в односторонем порядке не сможет отменить санкции, связаные с аннексией Крыма и военным вмешательством в конфликт на востоке Украины.

Законопроект поддержали 419 законодателей, и только 3 проголосовали против. Впервые подобная инициатива получила поддержку как республиканцев, так и демократов в Палате представителей.

Проблемой может стать расследование возможного вмешательства России в избирательсную кампанию 2016 года, которое одновременно ведут четыре комитета обеих палат, а также спецслужбы США.

До сих пор Белый дом отказывался комментировать инициативу законодателей. По мнению наблюдателей, любая попыка заблокировать законопроект – а президент ША обладает правом вето – может вызвать серьезный скандал в Вашингтоне.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, сейчас Белый дом рассматриает инициативу Конгресса и ждет, когда окончательный вариант законопроекта ляжет на стол президента», - заявила в ходе брифинга представитель пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

По словам конгрессмена Эда Ройса, главы комитета Конгресса по внешней политике, три страны, упомянутые в законопроекте, «угрожают основным интересам США и дестабилизируют ситуацию в регионе».

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