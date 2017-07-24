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Умер кот – мэр городка на Аляске

Умер кот – мэр городка на Аляске
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Умер кот Стаббс – почетный и единственный мэр городка Талкитна на Аляске. На протяжении 20 лет Стаббс был мэром Талкитны, где живут около 900 человек.

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