Умер кот – мэр городка на Аляске

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3956997.html
Умер кот Стаббс – почетный и единственный мэр городка Талкитна на Аляске. На протяжении 20 лет Стаббс был мэром Талкитны, где живут около 900 человек.
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