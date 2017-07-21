Владельца «Ведомостей» лишили российского гражданства

Министерство внутренних дел РФ лишило Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежат газеты «Ведомости», The Moscow Times и еще несколько изданий, российского гражданства. Как следует из письма, направленного бизнесмену заместителем начальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой, решение о предоставлении ему гражданства России отменено из-за «факта использования подложных подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений».

Как сообщили российские СМИ, свой паспорт Кудрявцев сдал еще 16 марта. Сейчас медиаменеджер, имеющий гражданство Израиля, находится на территории РФ на основании соглашения о безвизовом въезде, и имеет право пребывать в России не более 90 дней два раза в год.

В прошлом году Главное управление МВД по вопросам миграции выиграло у бизнесмена суд по обвинению в предоставлении заведомо ложной информации при получении паспорта. Сам Кудрявцев утверждает, что действительно не указал в заявлении «некоторые сведения», но эти данные «не имеют никакого отношения» к процедуре получения гражданства.

Претензии к медиаменеджеру у российских властей возникли одновременно с публикацией в газете «Ведомости» расследований о бизнесе сына министра внутренних дел, Александра Колокольцева.

Позднее в суд с требованием опровергнуть информацию издания обращались глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

В последнее время журналистам издания поступали угрозы в связи с публикацией расследований о теневом бизнесе и сделках лиц, принадлежащих к российской политической и деловой элите.